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محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وبناء الرقمية

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محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وبناء مصر الرقمية محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وبناء الرقمية

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استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مساء الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وذلك في إطار استعراض مخطط التطوير المؤسسي للمحافظة والتحول الرقمي، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء مجدي عبدالحميد عناني السكرتير العام للمحافظة.

وخلال اللقاء تم تناول ومناقشة خطوات تنفيذ خطة المحافظة لأعمال التحول الرقمي، من خلال تنمية العامل البشرى وتطوير البنية التحتية لضمان نجاح المنظومة الرقمية.

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المواطنين.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ ورشة عمل بديوان عام محافظة الإسماعيلية صباح الخميس المقبل لشرح اليات تنفيذ التحول الرقمي بالمحافظة، بحضور اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي. وبحضور رؤساء المراكز والمدن والاحياء الثلاث ونوابهم.

المصرى اليوم

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