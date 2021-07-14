التقديم الكترونيًا فقط.. مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021 (شروط القبول ورابط التسجيل)

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021 – 2022، والتى بدأت منذ امس الثلاثاء 13 يوليو 2021 وتستمر حتى السبت 31 يوليو 2021، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://tansiksec.emis.gov.eg

وللتواصل مع مسئولي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في حالة مواجهة أي مشكلة أو الرغبة في الاستفسار عن أي معلومة تخص مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر البريد الإلكتروني التالي AppliedTech.info@moe.edu.eg.

موعد وشروط التقديم فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021

بدأ التقديم فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021 ، للطلاب الذين أتموا الشهادة الإعدادية بالعام الدارسي 2020-2021 منذ أمس 13 يوليو 2021 حتى 31 يوليو 2021 على الموقع الرسمي للوزارة https://tansiksec.emis.gov.eg/ وتسجيل الدخول سيكون عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

وسيتم التواصل مع المتقدمين فور انتهاء فترة التقدم لإخطارهم بموعد اختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تتم من قبل ممثلي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

ما هى شروط التقديم فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

بحسب موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن شروط التقديم هى كالتالى:

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021 وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا وإدارة بنها بمحافظة القليوبية.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عان فى أول أكتوير 2021.

شروط القبول فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم ولاتعليم لافنى.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التى تضعها وزارة التربية والتعليم الفنى والمقابلة الشخصية والكشف الطبى.

مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد الإعدادية

1- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

2- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

3- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

4- مكافآت مالية أثناء فترةالتدريب العملي.

5- توفير الزي المدرسي.

6- أتوبيسات لنقل الطلاب للمدرسة. ولأماكن التدريب.

7- توفير وجبة غداء.

وللإطلاع على كافة المعلومات حول أسماء وأماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اضغط هنـــــــــــا