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«زى النهارده» وفاة الروائي محمد البساطى 14 يوليو 2012

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«زى النهارده» وفاة الروائي محمد البساطى 14 يوليو 2012 «زى النهارده» وفاة الروائي محمد البساطى 14 يوليو 2012

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محمد البساطى روائى مصرى ينتمى لجيل الستينيات في الرواية المصرية مع صنع الله إبراهيم، وإبراهيم أصلان، وجمال الغيطانى، ويوسف القعيد، وإدوارد الخراط وغيرهم، وقد عاصر زمن الأحلام القومية والوطنية الكبرى، التي حملتها ثورة 23 يوليو، وعكست أعماله تلك التحولات الكبرى بانتصاراتها وانكساراتها، كما انحاز في إبداعاته للبسطاءمن الناس وأهل الريف والبساطى مولود في 1937 في الجمالية المطلة على بحيرة المنزلة وعايش عالم الريف والبسطاء والمهمشين ومن بحيرة المنزلة استلهم وقائع روايته «صخب البحيرة» وبعد حصوله على الثانوية انتقل للقاهرة والتحق بالجامعة وحصل على بكالوريس التجارة عام 1960 لكنه اختار الأدب طريقا، وبعد سنتين حاز جائزة القصة من نادى القصة، وانطلق في مسيرته الإبداعية مستلهما شخصياته الروائية والقصصية من عالم البسطاء فاستلهم روايته «أصداء الليل» من حكايات عجائز القرية اللواتى فقدن أزواجهن بالحرب ثم خرج عن هذا السياق في أعماله ففى روايته«ليال أخرى»تناول التحولات الكبرى التي عرفتها فترة السبعينيات خاصة مرحلة الانفتاح الاقتصادى التي عصفت بالطبقة الوسطى وغيرت الواقع الاجتماعى المصرى. وتناولت روايته «الخالدية» عالم الفساد في وزارة الداخلية، وفى روايته «دق الطبول» تناول عالم الدول النفطية بطريقة فانتازية إلى أن توفى «زى النهارده» في 14يوليو 2012 تاركاوراءه نحو 20 رواية ومجموعة قصصية من بينها «التاجر والنقاش» و«المقهى الزجاج» و«الأيام الصعبة» و«بيوت وراء الأشجار» و«ليال أخرى» و«جوع«.

المصرى اليوم

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