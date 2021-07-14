باق يومان .. شروط وخطوات الحصول على شقة في الإسكان التعاوني 2021

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ننشر خطوات وشروط الحصول على شقة فى الإسكان التعاونى والتى تنتهى مدة التقديم بعد يومان. حيث تنتهي هيئة تعاونيات البناء، التابعة لـ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، من حجز المرحلة الجديدة، بـ التجمع الخامس، غدًا الخميس 15 يوليو 2021.

يقوم المتقدم بالخطوات التالية للتقديم على شقة فى الإسكان التعاونى من خلال الآتى:

1- شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء في مدينة نصر.

2- وسداد جدية دخول القرعة طبقا للمساحة المطلوبة، علمًا بان يصل سعر كراسة الشروط 200 جنيه.

مواصفات مشروع شقق الإسكان التعاونى 2021

يتم تخصيص شقق الإسكان التعاونى بنظام المقرعة العلنية، والتي تجرى يوم الأربعاء 28 يوليو، وذلك بعد انتهاء فترة الحجز.

ويتضمن مشروع شقق الإسكان التعاونى من 70 شقة، والعمارة عبارة عن دور أرضي، و5 أدوار متكررة وجراج، وتصل مساحة الوحدات إلى 109 أمتار و152 مترًا.

ويكون النظام كالتالى:

- تسليم الوحدات بنظام نصف التشطيب، والذى يشمل أبواب الغرف من الخشب، والشبابيك من الألومنيوم، والحوائط من المحارة، وأعمال الكهرباء عبارة عن مواسير فقط.

- وصلات المياه والصرف تكون مخارج فقط.

- يتم تسليم الوحدة في شهر ديسمبر 2021، بمدة سداد للأقساط تصل إلى 20 عامًا.

أسعار شقق في الإسكان التعاوني:

- يصل سعر المتر لكل المساحات 6500 جنيه.

- سعر الشقة 109 أمتار 708 ألف جنيه، وجدية الحجز 70 ألف جنيه، والتى تمثل 10% من قيمة الشقة السكنية..

- أيضا، الشقة التى تبلغ مساحتها 152 مترً، يصل سعرها 988 ألفًا، بجدية حجز 98 ألفًا، حيث يمكن سداد 60% من ثمن الوحدة قبل الاستلام.

طرق السداد فى شقق الإسكان التعاونى

تنقسم أنظمة السداد إلى التالى:

1- نظام السداد على 5 سنوات:

- يتم دفع 70 ألف جنيه جدية حجز للشقة الـ 109 متر، ودفع 141 ألفا دفعة تخصيص ثم يتم دفع مبلغ 212 ألفا، دفعة تعاقد واستلام.

- وبهذا النظام، يكون حاجز الوحدة قام بدفع 60% من ثمن شقته ويتبقى 40% سيتم سدادها على 5 سنوات عبارة عن أقساط ربع سنوية قيمة القسط 19 ألفا، بقيمة 6300 جنيه شهريا تقريبًا.

2- نظام السداد على 20 سنة:

- يتم سداد 70 ألف جدية حجز، 141 ألف جنيه دفعة تخصيص ثم 212 ألفا دفعة تعاقد واستلام، وبهذا يكون الحاجز سدد 60% من ثمن الشقة. ويتبقى 40% سيتم سدادها على 20 سنة

- تكون الأقساط عبارة عن أقساط ربع سنوية قيمة القسط 8815 ألفا، بحوالى 2900 جنيه شهريا.