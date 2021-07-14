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«زى النهارده» مصرع الفنانة أسمهان ١٤ يوليو ١٩٤٤

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«زى النهارده» مصرع الفنانة أسمهان ١٤ يوليو ١٩٤٤ «زى النهارده» مصرع الفنانة أسمهان ١٤ يوليو ١٩٤٤

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هي آمال الأطرش، المعروفة فنياً باسم أسمهان، وهى سورية وشقيقة الموسيقار فريد الأطرش،وقد ولدت في ٢٤ نوفمبر ١٩١٢، ووالدها فهد الأطرش، وتنتمى أسرتها لسلطان الأطرش، قائد الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسى، وقد ولدت على متن باخرة كانت تقل العائلة من تركيا إلى بعد خلاف وقع بين الوالد والسلطات التركية، وفى القاهرة أقامت العائلة في حى الفجالة، وهى تعانى من البؤس والفاقة، فعملت الأم في الأديرة، والغناء في حفلات الأفراح الخاصة، وظهرت مواهب آمال الغنائية والفنية باكراً، وكانت تغنى في البيت والمدرسة أغانى أم كلثوم وعبدالوهاب وفريد، وسمعها داوود حسنى، أحد كبار الملحنين، فأعجب بصوتها، وسماها «أسمهان»، ثم أخذت منذ ١٩٣١ تشارك أخاها فريد الأطرش في الغناء في صالة مارى منصور في عماد الدين، وسطع نجمها، وفى ١٩٣٤ تزوجت من الأمير حسن الأطرش، وانتقلت معه لجبل الدروز بسوريا، وصارت أميرة للجبل، وانفصلا، وعادت لمصر وعاودت الغناء، ثم دخلت مجال السينما، وفى ١٩٤١ شاركت في فيلم انتصار الشباب مع فريد الأطرش، ثم كان فيلمها الأخير غرام وانتقام، ولقيت مصرعها «زى النهارده» في ١٤ يوليو ١٩٤٤، ومازال موتها لغزاً، ودارت الشائعات حول كونه مدبراً، وكان للناقد السينمائى طارق الشناوى رأى في هذا السياق، مفاده أن أغلب الاحتمالات في مصرعها أنه كان مدبرا، وأن الشبهات دارت حول المخابرات البريطانية والألمانية، خاصة بعد ما أشيع أنها تورطت بنشاط مخابراتى، بالحرب العالمية الثانية، وما يعزز هذا الاعتقاد هو مقتل السائق الذي كان يقود عربتها بعد نجاته من الغرق في الحادثة.

المصرى اليوم

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