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تسعى جامعة جامعة قناة السويس، لتعزيز دورها التنموي وتحسين جودة خدماتها ورفع كفاءة مخرجاتها، وفق أهداف التعليم العالي بجمهورية مصر العربية، وعلى ضوء ذلك ووفق توجيهات الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة، وتحت رعايته، تأتي الخطة الإستراتيجية الثانية لكليات الجامعة والتي من خلالها يتم بناء الأسس السليمة نحو الانطلاق لصياغة رؤى بعيدة المدى لمستقبل الجامعة وذلك بالتزامن مع خطة ورؤية الدولة ٢٠٣٠ والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ٢٠٢٠ الخاصة بوزارة التعليم العالي.

وتماشيا مع هذا السياق كرمت الثلاثاء، الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء فريق إعداد الخطة الاستراتيحية للجامعة برئاسة الدكتور ياسر الوزير الأستاذ المتفرع بكلية الطب، وعضوية كلا من الدكتورة ثناء النحلة، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري، والدكتور حمدي كمال عطالله الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتورة وفاء عبدالعظيم عميد كلية التمريض، والدكتور علا لهيطة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة مني كمال توفيق الاستاذ بكلية الطب والدكتورة حنان حسن سليمان الأستاذ المساعد بكلية التربية والدكتور محمد محمد أحمد باغه مدرس بكلية التجارة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم الإنتهاء من الإصدار الثاني للخطة الإستراتيجية ٢٠٢٠ -٢٠٢٥م والتي تشمل تحديث رؤية ورسالة الجامعة ٢٠٢٠- ٢٠٢٥ لتتواكب مع التغيرات التي تشهدها الجامعة وتحولها إلى جامعة ذكية.

كما حرصت هجرس على تقديم الشكر لفريق العمل بالخطة الإستراتيجية لما قدموه من جهد لإثراء العملية التعليمية والارتقاء بقطاع الدراسات العليا والبحوث والمدونة التعليمية بالقطاع

جدير بالذكر أن فريق الخطه الإستراتيجية تقدم بالشكر للدكتور محمود عبدالمحسن الأستاذ المتفرغ لكليه الزراعه المحكم الداخلى للخطة.

تكريم فريق عمل الخطة الإستراتيجية بجامعة قناة السويس (٢٠٢٠-٢٠٢٥)

تكريم فريق عمل الخطة الإستراتيجية بجامعة قناة السويس (٢٠٢٠-٢٠٢٥)

تكريم فريق عمل الخطة الإستراتيجية بجامعة قناة السويس (٢٠٢٠-٢٠٢٥)