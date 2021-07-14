نجوم الأوبرا يصلون إيطاليا لتقديم أوبرا عايدة

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وصل إلى العاصمة الايطالية روما، الوفد الفني التابع لدار الأوبرا المصرية، والذي سيقدم العرض التاريخي أوبرا عايدة، وكان في استقبالهم أعضاء من السفارة المصرية في روما، والدكتورة هبة يوسف مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، والتي أكدت على أهمية العرض الذي يقام بمناسبة الاحتفال بمرور ١٥٠ عام على تقديم أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالي العالمي فيردي في مصر.

وأشارت إلى شغف الجمهور الإيطالي والجاليات المصرية والعربية لمشاهدة عرض أوبرالي مصري خالص يبدع فيه فناني الأوبرا المصرية، وكتب خصيصا من أجل مصر، موضحة أهمية دور القوي الناعمة في مد جسور التواصل بين الشعوب، خاصة أن أكاديمية الفنون بروما تعد بوابة ذهبية للثقافة والفنون المصرية إلى أوروبا.

كان الوفد الفني المصري الذي ضم ٣٤ فنان قد بدأ العمل فور وصوله وتابع التجهيزات الفنية للعرض وتجهيزات قاعة المعارض بالأكاديمية التي تحتضن معرضا لصور فوتوغرافية يتضمن تصميمات واكسسوارات وملابس أوبرا عايدة لأكثر من مائة صورة.

أوبرا عايدة من إخراج هشام الطلى ويؤديه نجوم فرقة أوبرا القاهرة السوبرانو إيمان مصطفي في دور عايدة، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو، الميتزوسوبرانو جولي فيظي في دور أمنيرس، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس، أسامة على في دور الرسول، عزت غانم في دور الملك، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة وصمم الاضاءة المهندس ياسر شعلان والديكور محمد عبدالرازق والصوت خالد درويش.

يذكر أن تقديم أوبرا عايدة يأتي احتفالاً بمرور 150 عام على ظهورها للنور لأول مرة على مسرح الاوبرا الخديوية عام 1871 ويواكب ختام الموسم الفني والثقافي بالأكاديمية المصرية للفنون بروما.

المعروف أن أوبرا عايدة كتب نصها الغنائي الإيطالى جيسلا نزوني مستلهما قصة عالم الأثار الفرنسى أوجست مارييت، التي خلد فيها انتصار المصريين على الأحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس في غرام الأميرة الحبشية عايدة، بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذي اكتشف خطتهما، وأمر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى، وكان من المقرر تقديمها لأول مرة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتم تقديمها بعدها بعامين وتتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالاعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذي يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة، ولاقت نجاحاً كبيرا عند عرضها في مختلف دول العالم.

عودة عروض «أوبرا عايدة» بمعبد حتشبسوت بالأقصر بعد توقف 22 عامًا - صورة أرشيفية

عودة عروض «أوبرا عايدة» بمعبد حتشبسوت بالأقصر بعد توقف 22 عامًا - صورة أرشيفية