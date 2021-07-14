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تبدأ غدًا الخميس .. فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2021 (رابط الاستعلام والسداد)

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تبدأ غدًا الخميس .. فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2021 (رابط الاستعلام والسداد) تبدأ غدًا الخميس .. فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2021 (رابط الاستعلام والسداد)

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يبدأ الكثير من المواطنين ببدء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى يوليو 2021 خاصة مع قرب موعد الاستعلام عن الفاتورة التى تتيحها الشركة المصرية للاتصالات we عن شهر يوليو 2021، حيث تعلن الشركة قيمة فاتورة التليفون الأرضى وفقًا لجدول يتضمن استهلاك لكلا من شهور ابريل ومايو ويونيو 2021.

موعد الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021

يمكن البدء فى الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2021، ابتداءًا من غدًا الخميس 15 يوليو 2021والذى يمكنك بدء دفع فاتورتك الخاصة باستهلاك التليفون الأرضي.

كما يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 لمدة شهر دون دفع غرامات أو قطع الخدمة، وتنتهى فترة السماح في 14 أغسطس 2021، حيث تقوم شركة الاتصالات المصرية بتحويل خط التليفون الأرضى إلى خدمة الاستقبال فقط ابتداءًا من يوم 15 أغسطس 2021. وتفرض الشركة غرامة تأخير وتقوم بقطع الخدمة اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر 2021، ولا يمكن اجراء المكالمات أو استقبالها اعتبارًا من ذلك التاريخ حتى يتم دفع فاتورة التليفون الأرضى المنزلى.

كيفية الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضى:

ويمكن للعملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بالإسم والرقم عبر الرابط الموجود واستخدام طرق السداد الإلكترونية المتاحة، عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.

وتأتى تلك الخطوة لتجنب الزحام لمنع عدوى انتشار المستجد. اضغط هنـــــــــــا

كما يمكن السداد الإلكترونى من خلال موقع الشركة من خلال الضغط هــنــــــــــــا.

المصرى اليوم

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