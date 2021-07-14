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أحمد موسى يطالب بضم شهداء الجيش الأبيض لـ مبادرة التمويل العقاري..

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أحمد موسى يطالب بضم شهداء الجيش الأبيض لـ مبادرة التمويل العقاري.. فيديو أحمد موسى يطالب بضم شهداء الجيش الأبيض لـ مبادرة التمويل العقاري..

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عرض الإعلامي أحمد موسى، على نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، إضافة شهداء الجيش الأبيض للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

من جانبه قال نجم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «أوعدك أنه سيكون هناك تواصل مع وزارة الصحة للحصول على قائمة بأسماء شهداء الجيش الأبيض».

وأكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أنه سوف يتبنى هذه الفكرة ويعرضها على مجلس الإدارة المقبل، مضيفا أنها فكرة جديرة بالدراسة، وسوف يدافع عنها حتى يحصل على الموافقة.

المصرى اليوم

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