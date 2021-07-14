هيثم الحاج علي: معرض الكتاب يُعد الأول في العالم الذي تخطى رواده حاجز المليون زائر منذ جائحة كورونا

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شهد اليوم الثالث عشر، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان «في القراءة حياة» زيارة 88 ألف مواطن لقاعات المعرض.

وبذلك يصل اجمالي عدد الزوار الفعلي للمعرض منذ افتتاحه ليتخطي مجموع رواده حتى اليوم الثالث عشر حاجز المليون زائر، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة المصرية للوقاية من اخطار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الأول في العالم منذ جائحة كورونا الذي تخطى مجموع رواده حاجز المليون زائر، وهو تميز يعكس مدى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على مجابهة أية تحديات تطرأ على ساحتها، مضيفاً بأن هذه الارقام في ظل تحديات كورونا تمثل معدلات متميزة للإقبال الجماهيرى، متوقعاً زيادتها المطردة إبان المدة المتبقية من أيام المعرض حتى نهاية الأسبوع الجاري، كما يعكس ذلك تميزاً للوعي المجتمعي لرواد المعرض ورغبتهم الجادة في تلقي المعرفة، في ظل ما نشهده من تحديات.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان «في القراءة حياة» وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا، وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنيه بحد أقصى، إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.