اتحاد القدم .. السماح للأندية طلب طواقم تحكيم أجنبية دون تحديد سقف

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قرارات عدة شهدها الاجتماع الـ 11

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب FIFA 2021 التي ستُقام في قطر، بالصف الأول، وذلك بناءً على تقرير الجهاز الفني للمنتخب.

كما اعتمد المجلس في اجتماعه الدوري الـ11 الذي عُقد في مقر الاتحاد بالرياض برئاسة ياسر المسحل السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل 2021-2022 دون تحديد سقف لكل نادٍ، مع استمرار العمل بتحمل الأندية للتكاليف المالية للطاقم الأجنبي واستيفاء كل الإجراءات التي تم اعتمادها الموسم الماضي والمبلغة للأندية في حينه بأن يصل الطلب مع إكمال جميع الإجراءات الإدارية قبل 16 يومًا من إقامة المباراة بغض النظر عن مكان المباراة.

وبدأ الاجتماع بتجديد المباركة بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي للشباب بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا والتي اختتمت أخيرًا في جمهورية مصر العربية، كما اطلع المجلس على تقرير استعدادات المنتخب السعودي الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، مشيدًا بالجاهزية الفنية والإدارية واستمرارية دعم البعثة السعودية بكل احتياجاتها للظهور بشكل مشرف في المحفل الأولمبي.

وشهد الاجتماع عرضًا لرئيس لجنة الحكام، السويسري مانويل نافارو لكل الاستعدادات الجارية للحكام لانطلاقة المنافسات الكروية للموسم الجديد والبرامج المنفذة والخطط المبرمجة لتطوير الحكام السعوديين، حيث أوضحت الأرقام أن الموسم الماضي شهد حضور 14 طاقم تحكيم أجنبيًا في الدوري، من أصل 112 طلبًا متاح للأندية، حيث أدارت الطواقم المحلية 226 مباراة.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد السعودي استمرار العمل من أجل دعم الحكم المحلي وتهيئة كل الظروف التي من شأنها الإسهام في تطويره ورفع مستواه الفني، مشيدًا بالمستويات التي قدمها الحكم السعودي في الموسم الماضي وعودته لإدارة المباريات بعد توقف دام لأكثر من موسم.

كما أثنى المجلس على المستويات المميزة للحكام السعوديين في المنافسات القارية وثقة الاتحاد الآسيوي للعبة بالأطقم السعودية والتي عادت بثبات للتمثيل الخارجي من خلال خطط العمل والتدريب المستمر التي وضعتها لجنة الحكام.

واستعرض المجلس تقارير لجنة المسابقات، والفنية، ولجنة المراقبين والمنسقين، والإدارة المالية للموسم الرياضي المُنتهي.

كما كلّف المجلس لجنة المسابقات بمراجعة ورفع قيمة جوائز بطولات دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وبطولات الفئات السنية.

ووافق المجلس على إقامة بطولة تنشيطية للبراعم تحت 13 عامًا، تشمل الأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية والأندية الراغبة بالمشاركة وتُقام بنظام المناطق وذلك خلال النصف الثاني من موسم 2021-2022.

الاتحاد السعودي لكرة القدم