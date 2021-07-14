«طهران» تؤكد وجود مفاوضات لتبادل السجناء مع «واشنطن»

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أكدت إيران، أمس، وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة حول تبادل محتمل للسجناء بين البلدين، وذلك تعقيبا على تصريحات مسؤول أمريكى شدد فيها على سعى بلاده لتأمين الإفراج عن كل مواطنيها المعتقلين فى الجمهورية الإسلامية.

ونقلت شبكة «إن. بى. سى. نيوز»، الأمريكية، فى 10 يوليو الجارى، عن المبعوث الأمريكى الخاص لإيران، روبرت مالى، قوله إن إطلاق سراح الأمريكيين الموقوفين فى إيران «أولوية» لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، متحدثا عن «تحقيق بعض التقدم فى هذا المجال، لكننا لم ننجز الأمر بعد».

وردا على سؤال بخصوص هذه التصريحات، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعى، فى مؤتمر صحفى، إن «المفاوضات جارية بشأن هذه المسألة». وأضاف «سيتم الإعلان عن نتيجتها فى حال الإفراج عن السجناء الإيرانيين وتحققت مصالحنا وأثمرت المفاوضات».

وجدد ربيعى استعداد طهران «لتبادل كل السجناء السياسيين فى مقابل تحرير كل السجناء الإيرانيين فى العالم الذين تم توقيفهم بناء على أوامر أو رغبة أمريكية»، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب هى التى «رفضت الجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال الإصرار على أخذ إيرانيين رهائن».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قال، فى تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، إن وزير الخارجية المنتهية ولايته محمد جواد ظريف طرح «خطة لتبادل كل السجناء الإيرانيين والأمريكيين، وإن إدارة بايدن درست الموضوع من اليوم الأول» لتوليها مهامها رسميا فى 20 يناير 2021. وأضاف «المفاوضات جارية بهذا الشأن».

ونفت واشنطن وطهران، فى مطلع مايو الماضى، إبرام صفقة لتبادل 4 سجناء موقوفين لدى كل البلدين، بعد تقارير صحفية تحدثت عن توافق على خطوة كهذه على هامش مباحثات لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووى.

وتخوض طهران والقوى الكبرى، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات فى فيينا منذ إبريل الماضى، سعيا لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووى الإيرانى الذى انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 فى عهد ترامب.

وبعد الانسحاب الأمريكى وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، سُجل تزايد فى حالات توقيف الأجانب فى إيران، خصوصا حملة الجنسيات المزدوجة، والذين غالبا ما توجه إليهم اتهامات بالتجسس أو تهديد الأمن القومى. وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب، فى خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين فى دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاما بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.

وتمت إحدى أبرز عمليات الإفراج المتزامن فى يناير 2016، بعد أشهر من إبرام الاتفاق النووى، وشملت الإفراج عن 4 أمريكيين موقوفين فى إيران، وإعفاء واشنطن عن 7 إيرانيين. وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن اعتبارا من عام 1980، وشهدت علاقات البلدين زيادة فى التوتر خلال عهد ترامب.