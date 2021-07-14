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تمساح: الطموح وراء تأهل الشرقية للدخان إلى الممتاز

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تمساح: الطموح وراء تأهل الشرقية للدخان إلى الممتاز تمساح: الطموح وراء تأهل الشرقية للدخان إلى الممتاز

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أبدى أحمد تمساح نجم فريق الشرقية للدخان، سعادته البالغة بتأهل الفريق إلى الدوري المصري الممتاز عن مجموعة الصعيد برصيد 59 نقطة.

وأضاف تمساح في تصريحات تليفزيونية الطموح والسعي نحو التأهل إلى الدوري المصري الممتاز، وراء تحقيق فريق الشرقية للدخان الهدف المرجو، كما تحدثت مع لاعبي الفريق لحثهم على ضرورة الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة.

واختتم تمساح: الدوري الممتاز مختلف تماماً عن القسم الثاني، حيث أن الملاعب التي تقام عليها أغلبية المباريات في الممتاز ب، لا تصلح تماما.

المصرى اليوم

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