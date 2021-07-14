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المقاصة يعلن انتقال عبدالله مجدي لبيراميدز

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المقاصة يعلن انتقال عبدالله مجدي لبيراميدز المقاصة يعلن انتقال عبدالله مجدي لبيراميدز

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أكد عصام سراج مدير التعاقدات بنادي المقاصة، أن ناديه توصل لاتفاق مع نادي بيراميدز، بشأن إنتقاد عبدالله مجدي، جناح الفريق إلى صفوف النادي السماوي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عصام سراج في تصريحات تلفزيونية: «بيراميدز تواصل معنا في الساعات الماضية، من أجل ضم عبدالله مجدي، في الميركاتو الصيف»، مضيفًا :«تواصلنا لاتفاق مع النادي السماوي على بيع اللاعب بشكل نهائي«.

وأضاف: «لو كنا انتظرنا لنهاية الموسم، كان من الممكن أن نبيع اللاعب بمبلغ كبير، ولكن النادي حاليًا في أزمة مالية، لذلك تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة».

وأوضح :«الصفقة ستكلف بيراميدز أقل من 15 مليون جنيه، ولكني لا استطيع الافصاح عن المقابل المادي».

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