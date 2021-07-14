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محمد مجدي قفشة لاعب المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي، يستعد حاليا بكل قوة للقاء الهام والمرتقب أمام كازير تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته السبت المقبل في المغرب على ملعب محمد الخامس.

واستعاد قفشة بأمرين من لقاء الزمالك في نهائي الأبطال بالموسم الماضي، الأول، نشره لصورة تسديده لهدف القاضية، ثانيا، حرصه على تكرار نفس قصة شعره والذي ظهر خلالها في لقاء الزمالك، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف. وقال قفشة خلال موقعة الرسمي على إنستجرام، «جاهز للعاشرة».

هدف قفشة في الزمالك - صورة أرشيفية