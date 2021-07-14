«كاترين دونوف»: العودة إلى المهرجان بعد كورونا هى الأصعب

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قالت الممثلة الفرنسية كاترين دونوف إنها لم تتأثر أبدا بالعودة إلى مهرجان كان السينمائى مثلما تأثرت هذا العام، الذى يأتى بعد جائحة فيروس كورونا والسكتة الدماغية التى أصيبت بها فى 2019.

«دونوف» -77 عاما- أحد أعمدة السينما الفرنسية التى دائما ما كانت تشارك فى المهرجان منذ ستينيات القرن الماضى، وما زالت تظهر فى أفلام عديدة، عادت إلى المهرجان لحضور العرض الأول لفيلم «بيسفول»، للمخرجة الفرنسية إيمانويل بيركو، والذى عُرض خارج المسابقة الرئيسية. واستُقبلت «دونوف» وطاقم الفيلم بحفاوة بالغة جعلتها تتأثر بوضوح. ولم تظهر النجمة الفرنسية كثيرا على الملأ بعد أن أجبرت الجائحة دور الأزياء على إقامة العروض عبر الإنترنت ومنظمى مهرجان كان على إلغاء دورة 2020. وقالت دونوف، فى مؤتمر صحفى عن الفيلم: «كان الأمر غير عادى على الإطلاق، كنا حتى اللحظة الأخيرة نتساءل عما إذا كان يمكن أن ينعقد المهرجان بالفعل»، وأضافت «أعرف مهرجان كان منذ زمن بعيد، وفى كل دورة يكون الأمر مختلفا تماما، لكن أعتقد أننى ربما لم أتأثر أبدا مثلما حدث حين حضرت أول عرض للفيلم، عندما دخلت المسرح ورأيت طريقة ترحيب الجمهور بالفيلم وبى». كانت «دونوف» قد نُقلت إلى مستشفى فى باريس فى نوفمبر 2019 نتيجة إصابتها بما قالت أسرتها وقتها إنه سكتة دماغية «محدودة».