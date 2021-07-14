«شون بن»: لم أكن مقتنعا بالتمثيل أمام ابنتى

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قال الممثل الحائز على الأوسكار «شون بن» إنه كاد أن يفوت فرصة التمثيل أمام ابنته ديلان لأول مرة فى فيلم «Flag day»، «يوم العَلَم»، وهو أحدث أفلامه الذى يتنافس على الجوائز فى مهرجان كان السينمائى، إلى أن حثه الممثل مات ديمون على ذلك، ويلعب «بن» الحائز على جائزة الأوسكار دور جون فوجل، التاجر الذى ينتقل من مشروع تجارى فاشل إلى آخر، مما يتسبب فى حزن ابنته جينيفر التى تحبه كثيرا.

وقال بن، فى مؤتمر صحفى فى مدينة كان، إنه كان يفكر فى ابنته ديلان عند قراءة السيناريو، لكنه استغرق وقتا للاقتناع بقيامه بدور والد جينيفر.

وأضاف: كانت آخر محاولة بذلتها لعدم تمثيل هذا الدور عندما أرسلت السيناريو قبل حوالى شهر ونصف من بدء التصوير لـ«مات ديمون»، لكنه اتصل بى، لا ليقول لى إنه يستطيع تمثيل هذا الدور أو لا، بل ليقول لى إننى سأكون غبيا إذا لم أقم بهذا الدور.

كما يظهر فى الفيلم شقيق ديلان الحقيقى، هوبر جاك بن، من جانبها قالت ديلان بن «دخلت هذا المشروع باعتباره عملى الذى أقوم به... هذا هو رئيسى فى العمل»، مضيفة أن علاقتهما كانت مختلفة جــــــــدا فى الحـــــــياة الواقعـــــــــية عن علاقة جون وجينيفر فوجل فى الفيلم.