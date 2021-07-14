منتجو أفلام وثائقية يدعون لمواجهة تغير المناخ

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قال منتجو أفلام وثائقية ونشطاء مهتمون بالبيئة، منهم الناشطة البريطانية بيلا لاك، خلال مشاركتهم فى فعاليات مهرجان كان السينمائى، إنهم يأملون فى أن يكونوا مصدر إلهام من أجل تكثيف الجهود للتصدى لتغير المناخ بوسائل، منها تقديم عدد من الأفلام التى تحتوى على رسائل تبعث على الأمل فى مهرجان كان السينمائى.

وسلط المهرجان هذا العام الضوء على القضايا البيئية، من خلال تخصيص قسم لأعمال مختارة تركز على البيئة، وقال منظمون إن المهرجان الذى جذب الناس من جميع أنحاء العالم، ومنهم نجوم بارزون فى هوليوود، مثل آدم درايفر ومات ديمون، حاول أيضا خفض الانبعاثات باستخدام بعض السيارات الهجين أو الكهربائية لنقل الناس واستبدال البساط الأحمر، الذى جرت العادة على تغييره 3 مرات فى اليوم، بمواد قابلة لإعادة التدوير.

وتابعت الناشطة لاك أن عالم الأفلام يمكن أن يقدم النموذج أيضا بطرق أخرى، وظهرت لاك -18 عاما- فى فيلم «حيوان» ANIMAL، إلى جانب الخبيرة فى التعامل مع الشمبانزى جين جودال، وهو عمل وثائقى لسيريل ديون عُرض فى المهرجان.

وأضافت «لاك»، فى مؤتمر صحفى: «يعتقد الناس أن كل الشبان مصابون بالرعب ولا يحركهم سوى الخوف... لكن ما دفعنى فى الواقع هو الأمل والخيال... هكذا يمكن أن تكون صناعة السينما ومهرجان كان وسيلة لتحفيز خيال الكبار».

ومن بين الأفلام الأخرى التى يتم تقديمها فيلم «Bigger than us»، «أكبر منا» الذى أنتجته الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار، ويشارك فيه ناشطون شبان، بدءا من إندونيسيا وحتى ملاوى.

وقالت المخرجة فلور فاسير إن النشطاء ضغطوا على الطاقم لاتخاذ إجراءات مثل عدم استخدام البلاستيك.

تضمن قسم الأفلام المعنية بقضايا البيئة أيضا فيلم «الحملة الصليبية» للممثل والمخرج الفرنسى لويس جاريل، وهو فيلم كوميدى خيالى عن أطفال يبيعون مجوهرات والديهم سعيا لإنقاذ كوكب الأرض.