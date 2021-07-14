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تامر حسني راعي الزي الرسمي للبعثة الأوليمبية المصرية طوكيو 2021

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تامر حسني راعي الزي الرسمي للبعثة الأوليمبية المصرية طوكيو 2021 تامر حسني راعي الزي الرسمي للبعثة الأوليمبية المصرية طوكيو 2021

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عقدت اللجنة الأولمبية المصرية، مؤتمرا صحفيا الثلاثاء، وذلك للكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالبعثة، والإعلان عن الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية طوكيو ٢٠٢١، كانت المفاجأه إعلان المتحدث الرسمي للمؤتمر أن صاحب العلامة التجارية والراعي الرسمي لزي البعثة هو الفنان تامر حسني.

واستقبل الفنان تامر حسني، فور دخوله القاعة من قبل جميع المتواجدين بحفاوة شديدة، حيث قام بالقاء كلمة قصيرة ليعبر عن سعادته البالغة باطلاق أول خط إنتاج أزياء له، وعن شرفه وفخره أن يكون هذا الزي هو الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية في طوكيو ٢٠٢١.

وأكد تامر، على حرصه الشديد على متابعة كافة تفاصيل الإنتاج بنفسه، وأن تكون جودة القماش من أعلى وأفضل الخامات الإيطالية في العالم، كي تظهر البعثة المصرية في أفضل شكل وصورة، كما تمنى الفوز لأبطال وتحقيق ميداليات وأرقام قياسية.

من جانبه ألقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كلمته التي أعرب من خلالها عن تقديره لاجهزة الدولة للدور الفعال للفنان تامر حسني دائماً في المناسبات القوميه، ثم بعد ذلك حضر تامر حفل عشاء مع الدكتور أشرف صبحي، والدكتور هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وسفير اليابان في مصر، وأبطال مصر الأولمبيين.

المصرى اليوم

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