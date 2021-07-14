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منة شلبي عن مسلسها «ليه لأ 2»: فكرته النبيلة والرائعة هي سبب نجاجه ()

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منة شلبي عن مسلسها «ليه لأ 2»: فكرته النبيلة والرائعة هي سبب نجاجه (فيديو) منة شلبي عن مسلسها «ليه لأ 2»: فكرته النبيلة والرائعة هي سبب نجاجه ()

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أعربت الفنانة منة شلبي، عن سعادتها الشديدة، بردود الأفعال التي تلقتها من قبل الجهور والمتابعين، عن مسلسها الأخير «ليه لأ 2»، لافتة إلى أن الفكرة النبيلة للمسلسل جعلت فريق العمل يتحركون بأرواحهم ودمائهم من أجل نجاحه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في »، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، بأن جميع القائمين العمل منحوا جزءًا من روحهم ودمائهم، ليخرج بهذا الشكل، لأنهم اعتبروه أهم عمل فني في حياتهم، مشيرة إلى أن فكرة المسلسل هي رأس النجاح، لأننا كنا نتحرك تحت فكرة «نبيلة ورقيقة ورائعة».

وأشادت بموهبة الطفل سليم مصطفى، بتقديمه لدور صعب أن يقدمه أناس متقدمون في العمر، بالرغم من بلوغه 7 أعوام فقط، بأنه استطاع أن يجذب تعاطف الجمهور بسبب روحه الخفيفة.

وأوضحت الفنانة منة شلبي، أن ما جذبها للمشاركه في العمل هي قوة وتأثير وبساطة المسلسل.

المصرى اليوم

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