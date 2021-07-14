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علي محمد علي يحذر الأهلي من هذا اللاعب في كايزر تشيفز

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علي محمد علي يحذر الأهلي من هذا اللاعب في كايزر تشيفز علي محمد علي يحذر الأهلي من هذا اللاعب في كايزر تشيفز

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أكد على محمد على المعلق الرياضي بقنوات Bien Sports أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والذي سيواجه النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل، لا يعيش أفضل فتراته الآن.

وأضاف على في تصريحات لبرنامج «البريمو»: فريق كايزر تشيفز يتواجد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي هذا الموسم، وليس في أفضل حالاته، لذلك أرى أن فرصة الأهلي أكبر في حسم المباراة والتتويج باللقب العاشر لدوري الأبطال الإفريقي.

واختتم على: الصربي سمير نوركوفيتش أخطر لاعبي الفريق الجنوب إفريقي وهو هداف الفريق، بالإضافة إلى الزيمبابوي صاحب الخبرات الكبيرة خاما بيليات المتوج باللقب من قبل مع فريق صن داونز عام 2016 على حساب .

المصرى اليوم

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