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قال وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إنه تم احتساب هدف الأهلي الثالث الذي سجله في مرمى مصر المقاصة، لصالح محمد شريف، رغم اعتقاد البعض هدفًا عكسيًا، خاصة وأن مدافع الفريق الفيومي، لا يتعمد تغيير اتجاهها.

وأضاف وجيه أحمد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مثل هذه اللعبة تم احتسابها لعصام الحضري بتسجيله هدفًا في مرمى كايزر تشيفز عام 2001، رغم اصطدامها بحارس المرمى لتغير اتجاهها إلى الشباك، مشيرًا إلى أن هذه الحالات تعتبر تقدير للحكم.

واستكمل تصريحاته، أن محمود عاشور، سجل في تقريره هدف لصالح محمد شريف، وليس هدفًا عكسيًا سجله محمد دسوقي في مرماه، موضحًا أن مثل هذه الحالات يمكن الاختلاف عليها، لكن هذا الأمر لا يعني عدم صحة تسجيله للمهاجم، مضيفًا «عاشور كتب الهدف لشريف، ثم سألنا كلجنة وأيدنا قراره».

واختتم وجيه أحمد «الناس تحدثت بطريقة جدلية وحولتها لانتماءات لأن محمد شريف ينافس على صدارة هدافي الدوري الممتاز، ولو كان لاعب آخر سجله غير شريف، لكنت مرت دون أي جدل، إلا أن منافسة اللاعب على صدارة الهدافين كانت السبب في هذا الجدل الكبير».