مختار مختار: اللي بيتكلم عن التفويت للأهلي مجنون

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أكد مختار مختار نجم الأهلي السابق أن نهائي بطولة أفريقيا حلم ينتظر الجميع بتحقيق النجمة العاشرة، وأن لاعبو الأهلي قادرين على إنجاز هذه المهمة بنجاح.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن«محمد شريف مهاجم متميز وفتاك، ومن أفضل لاعبي الأهلي هذا الموسم، ويمكنه تقديم مستويات ممتازة خلال السنوات الأخيرة، وأن مجموعة اللاعبين المتواجدين هم الأفضل في أفريقيا حاليا«.

وأكمل: «لا أستطيع أن أختار لاعب في الفريق يشبة طريقة لعبي لأن المدرب يعتمد على الجماعية وليس الفردية، وهذا ما يميز الفريق«.

وواصل: «أتعجب للغاية من حملة التفويت التي يقودها بعض الإعلاميين، والتي تصل إلى الجماهير وتساهم في إشعال الفتنة بين جماهير كرة القدم، ولا يمكن لأي مدرب محترم يطلب من لاعبية تفويت أي مباراة لأنه سوف يفقد الإحترام والتاريخ«.

واختتم: «الله سبحانة وتعالى له الفضل فيما وصلت إليه ثم النادي الأهلي، ولكن عندما ألعب أمام الفريق أتمنى أن أحقق الفوز لأن هذا يضيف لي في تاريخي كثيرا ولا أحد يعلم هذا الأمر وسعادتة«.