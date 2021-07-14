أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق -
أولمبياد طوكيو.. الكويتي الرشيدي يُهدي العرب ميدالية ثالثةً ورابعةٌ أردنية في الطريق -
"انقطع الاتصال به".. مصادر: الجيش التونسي يحتجز رئيس الحكومة -
فتاة تُودّع مشكلاتها الصحية بعد عملية تكميم ناجحة بمستشفى سليمان الحبيب -
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تخسر في ربع نهائي التايكوندو.. وفرصة للحصول على البرونزية -
كشف وعلاج مجاني .. انطلاق قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية (صور) -
قطع مياه الشرب 3 ساعات عن القناطر الخيرية -
بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة -
تراشق بالحجارة أمام البرلمان التونسي -
يرتفع الى هذا الرقم في مستهل التداول .. سعر الذهب في عمان الاثنين 26 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مختار مختار: اللي بيتكلم عن التفويت للأهلي مجنون

Print
مختار مختار: اللي بيتكلم عن التفويت للأهلي مجنون مختار مختار: اللي بيتكلم عن التفويت للأهلي مجنون

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد مختار مختار نجم الأهلي السابق أن نهائي بطولة أفريقيا حلم ينتظر الجميع بتحقيق النجمة العاشرة، وأن لاعبو الأهلي قادرين على إنجاز هذه المهمة بنجاح.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن«محمد شريف مهاجم متميز وفتاك، ومن أفضل لاعبي الأهلي هذا الموسم، ويمكنه تقديم مستويات ممتازة خلال السنوات الأخيرة، وأن مجموعة اللاعبين المتواجدين هم الأفضل في أفريقيا حاليا«.

وأكمل: «لا أستطيع أن أختار لاعب في الفريق يشبة طريقة لعبي لأن المدرب يعتمد على الجماعية وليس الفردية، وهذا ما يميز الفريق«.

وواصل: «أتعجب للغاية من حملة التفويت التي يقودها بعض الإعلاميين، والتي تصل إلى الجماهير وتساهم في إشعال الفتنة بين جماهير كرة القدم، ولا يمكن لأي مدرب محترم يطلب من لاعبية تفويت أي مباراة لأنه سوف يفقد الإحترام والتاريخ«.

واختتم: «الله سبحانة وتعالى له الفضل فيما وصلت إليه ثم النادي الأهلي، ولكن عندما ألعب أمام الفريق أتمنى أن أحقق الفوز لأن هذا يضيف لي في تاريخي كثيرا ولا أحد يعلم هذا الأمر وسعادتة«.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 26 يوليو 2021

ارتفاع وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 26 يوليو 2021

سواريز يتدرب على الغوص قبل الالتحاق باتلتيكو مدريد

سواريز يتدرب على الغوص قبل الالتحاق باتلتيكو مدريد

أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة ومصطفى حمدي يودعان تصفيات الرماية

أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة ومصطفى حمدي يودعان تصفيات الرماية

منتخب المانيا للجمباز يغير طريقة ارتداء ملابس اللعبة للمرة الأولى خلال منافسات الأوليمبياد

منتخب المانيا للجمباز يغير طريقة ارتداء ملابس اللعبة للمرة الأولى خلال منافسات الأوليمبياد