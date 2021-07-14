مجلس الشباب المصري يكرم الملحق التجاري لسفارة إندونيسيا

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كرم مجلس الشباب المصري أيرمان ادى الملحق التجاري والاقتصادي لسفارة جمهورية إندونيسيا، على دوره في العزيز العلاقات الاقتصادي بين مصر وإندونيسيا، والتى تبلغ حجم استثماراتها 100 مليون دولار في مصر

كان الدكتور محمد ممدوح رئيس المجلس، قد التقي ايرمان ادى لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

وأشار ممدوح أن مجلس الشباب المصري، يحرص على تطوير التعاون والتنسيق مع سفارة دولة إندونيسيا وذلك لتعزيز النمو في التجارة المتبادلة خاصة أن اندونيسيا تعتبر من الأسواق التجارية المتطورة في آسيا ومن جانبه أعرب السيد ايرمان عن تقديره لجهود مجلس الشباب المصري ودوره في دعم الشباب وتنمية مهاراتهم ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أكد على حرصه على الوصول إلى أعلى مستويات التنسيق بين الطرفين والاستفادة من دور المجلس المصري للشباب

من جانبه عبر أيرمان ادي عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا أنه سيكون حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء كما اوضح اعتزازه بما وصلت إليه العلاقات المصرية الإندونيسية من مستوى متميز، جعلها علاقات استراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والثقافية.