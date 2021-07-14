نواب يطالبون بايدن بتوضيح أسباب الغارات على سوريا والعراق

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دعا عضوان من مجلس النواب الأمريكى، الرئيس الأمريكى، جو بايدن إلى توضيح التهديدات المحددة التى أدت إلى شن ضربات جوية ضد أهداف فى العراق وسوريا الشهر الماضى. وأعد النائبان آندى بيجز (جمهورى) وباربرا لى (ديمقراطية) رسالة معًا قالا فيها إن الغارات الجوية تثير مخاوف دستورية كبيرة. ووفق صحيفة «ذا هل»، قال النائب بيجز: «يمنح دستورنا سلطة إعلان الحرب للكونجرس فقط، ويعنى ضمناً أن الرئيس لديه سلطة محدودة للعمل للدفاع عن مصالحنا الوطنية فى الظروف الملحة». وأضاف: «لا سلطة للسلطة التنفيذية فى شن ضربات هجومية دون موافقة الكونجرس». وأسس بيز ورو خانا ولى والنائب كين باك تجمع قوى الحرب فى عام 2019، ووجدوا قواسم مشتركة فى قضية توحد اليمين الجمهورى واليسار الديمقراطى.

وأوضح بيجز أن إدارة بايدن اتخذت إجراءات هجومية فى الضربة الجوية الأخيرة على الحدود العراقية السورية دون تقديم ذلك إلى الكونجرس للموافقة عليه، قائلا: «بدون تبرير مناسب لتهديد وشيك على الولايات المتحدة، من الواضح أن الرئيس بايدن تجاوز سلطاته الدستورية». وفى رسالتهما، شكك بيجز ولى فى تبرير بايدن بشأن وجود خطر وشيك على المواطنين الأمريكيين، وقارنا منطق بايدن بقرار الرئيس السابق دونالد ترامب باغتيال، قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى الجنرال قاسم سليمانى. وكتب النائبان: «عندما شن ترامب الضربة الجوية التى قتلت سليمانى فى يناير 2020، فإن بايدن قال إن تأكيدات إدارته بأن الضربة نفذت دفاعًا عن النفس لم تكن كافية لأن إدارته لم تقدم الأدلة اللازمة لدعم هذا الاستنتاج».

وفى 27 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنها نفذت غارات جوية فى العراق وسوريا، استهدفت منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة مرتبطة بالميليشيات الإيرانية فى المنطقة. وتعد هذه هى الضربة الجوية الثانية من نوعها تحت قيادة بايدن بعد هجمات مماثلة على أهداف للميليشيات فى شرق سوريا فى فبراير الماضى. وأضاف النائبان أن ادعاء إدارة بايدن بأن هذا الإجراء الأخير تم القيام به للدفاع عن القوات الأمريكية بالمثل يجب أن يكون مصحوبًا بالأدلة اللازمة لدعم الاستنتاج بأن القوات كانت فى خطر فى هذه الحالة. طلب المشرعون من الإدارة تقديم رد مكتوب أو إحاطة سرية بحلول الأول من أغسطس المقبل، يوضح فيها تفاصيل سبب الغارات الجوية فى يونيو الماضى، وتفسير بايدن نفسه.