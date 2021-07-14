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أحمد موسى عن اعتداء كمساري على مواطن أمام ابنته: «والله لو وزير النقل مكانك كان دفع من جيبه»

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أحمد موسى عن اعتداء كمساري على مواطن أمام ابنته: «والله لو وزير النقل مكانك كان دفع من جيبه» أحمد موسى عن اعتداء كمساري على مواطن أمام ابنته: «والله لو وزير النقل مكانك كان دفع من جيبه»

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علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة قطار منوف/طنطا، حيث صفع الكمساري راكب أمام ابنته، مشيرًا إلى أنها واقعة مؤسفة.
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نحو مليون راكب يستخدمون القطار دون تذكرة، مش بدي مبرر لحد يركب من غير تذكرة، والدولة بتعمل منظومة تمنع المتهربين من دفع التذاكر.
وأكد أن الكمسري أثناء التفتيش لم يجد تذكرة مع الراكب، -هنا عليه الحصول على قيمة التذكرة- مضافًا عليها الغرامة، ولكن الكمسرى اشتبك مع الراكب وصفعه على وجهه.
وأردف موسى، أن إحدى السيدات أرادت دفع ثمن التذكرة، ولكن الكمسري أبى إلا أن يأخذها من الراكب نفسه، وعندما تعثر على الراكب دفع ما عليه، تعدي عليه الكمسري.
وأضاف موسى منفعلا، «بأي حق تضرب الراكب وأي قانون يسمح لك بهذا، لو أنت عاوز تطبق القانون سلمه للشرطة ولكن لا تضربه»، لو عندك شوية رحمة وإنسانية كنت لا تضربه أمام بنته».
واستطرد الإعلامي أحمد موسى، «والله لو الفريق كامل الوزير شاف المشهد ده كان ساب الراكب أو دفعله من جيبه»، مردفا «بأي مناسبة تضربه معندكش رحمة تضرب الراجل أمام ضناه».
وواصل موسى، البنت لا يمكن أن تنسى هذا المشهد، ولما هذا التعنت من الكمساري، هو بينكم ثأر»، مضيفا «ما خلاص واحدة سيدة عاوزة تدفع لها كل الاحترام».
وأتم قائلا: «والله هذه الوقعة السخيفة لا ترضى أحد والوزير دائما يقوم بجولات للتوصية بأهمية احترام الراكب وحسن معاملته».
وشدد الإعلامي أحمد موسى، «البتر لأي أحد لا يحترم القانون أو الركاب»، مردفا يجب احترام كل الركاب في كافة وسائل الإعلام ومن يخطئ منهم عاقبه بالقانون وليس باليد».

المصرى اليوم

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