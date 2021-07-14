وزير الخارجية الأمريكي لرئيس وزراء أرمينيا:نواصل الجهود لعودة أسرى الحرب مع أذربيجان

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قال وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده ستواصل بذل الجهود لضمان عودة جميع أسرى الحرب الأرمن مع أذربيجان، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وشدد على ضرورة وضع أجندة واضحة لعملية السلام والتي ستتيح الفرصة لإيجاد إعلان مستدام لتسوية النزاع مع أذربيجان، ورد باشينيان أن النزاع لم يتم تسويته ويحتاج إلى حل شامل ولا يمكن تحقيقه إلا في إطار تنسيق الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك.

وهنأ أنتوني بلينكين نيكول باشينيان على فوز حزب «العقد المدني'' في الانتخابات ودوره في تخفيف التوترات التي سبقت الانتخابات وإقامة علاقات حضارية مع المعارضة.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر وتوقفت في 10 نوفمبر الماضي بعد تدخل روسيا، التي نشرت 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.