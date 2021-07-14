مبادرة التمويل العقاري .. رسميًا 5 شروط للحصول على شقة بفائدة 3 % (تفاصيل)

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مبادرة التمويل العقاري، أعلن عنها البنك المركزي ، الثلاثاء، بتخصيص مبلغ 100 مليار جنية لتمويل شراء الشقق السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 3% لفترة تصل إلى 30 عامًا، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سكن لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة.

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- ألا يكون المتقدم أو زوجته سبق لأحد منهما الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري السابقة.

3- ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عاما.

4- يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد و14 ألف جنيه للأعزب بالنسبة لمتوسطي الدخل.\أما بالنسبة لمحدودي الدخل فيشترط أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل 4.5 ألف جنيه للشخص الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة في الشهر.\

5- يلتزم المتزوج بدفع مقدم يقدر بـ 20% من إجمالي سعر الوحدة السكنية، أما المتقدم الأعزب من متوسطي الدخل، فيلتزم بتسديد 15% من إجمالي سعر الشقة، أما أصحاب المعاشات فيلتزمون بسداد نسبة 40% من سعر الشقة كمقدم.

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تسهيلات للتمويل العقارى - صورة أرشيفية

طالب البنك المركزي توافر عدد شروط في الشقة للحصول عليها من خلال مبادرة التمويل العقاري :

1-أن تكون الوحدة السكنية مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل.

2- يشترط أن تكون الشقة جاهزة للسكن.

3- يشترط أن تكون الشقة كاملة التشطيب.

4- يشترط أن يكون شراء الشقة بغرض السكن وليس لهدف تجاري.

مبادرة التمويل العقاري تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للحصول على سكن مناسب دعمًا لتوجه الدولة المصرية في توفير سكن وحياة كريمة للمواطنين.

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