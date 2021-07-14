محمد جمعة بعد مشاهدة العارف: الفيلم جامد جدا ياجماعة

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حرص الفنان محمد جمعة، على تهنئة أبطال فيلم «العارف»، وحضور العرض الخاص للعمل مساء الثلاثاء، بأحد المجمعات السينمائية الكبرى.

ونشر جمعة صورة جمعته ببطل العمل النجم أحمد عز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها:«مبروك للنجم الكبير أحمد عز، نجاح العارف، النجاح مش سهل وأنت قدها، السيناريست محمد سيد بشير عالمي، أحمد فهمي بيكتب شهادة ميلاد جديده كممثل، مصطفي خاطر العسل بس، أخويا الصغير النجم القادم أحمد خالد صالح عظمه، ركين سعد مكسب للسينما العربية، كارمن بصيبص ممثلة عظيمة، وأخيرا المخرج العبقري المحترم، أحمد علاء، خلصت فيك كل الكلام، الفيلم جامد قوي يا جماعة.

وكان النجم أحمد عز قد أحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «العارف»، قبل ساعة تقريباً، باحدي المجمعات السينمائية الكبرى بالقاهرة الجديدة.

«العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب .