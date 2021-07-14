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«التعليم» تعلن ضوابط super matching لطلاب الدبلومة الأمريكية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تواصل العمل على حسابات (Super Matching) للطلاب الذين يدرسون على نظام شهادة الدبلومة الامريكية، وذلك بعد التنسيق مع المجلس الاعلى للجامعات، وبالتالي يسمح للطلاب الذين يرغبون بملء Super Matching Report بأعلى الدرجات التي حصل عليها الطالب من بين الامتحانات التي اجتازها:

(EST 1- EST 2- SAT 1- SAT 2- ACT 1- ACT 2)

وللطالب الحق في عمل Super Matching في مادة اللغة الانجليزية بفرعيها (Reading & Writing) من بين الامتحانات الثلاث المشار إليها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على الطالب إحضار أصول الشهادات التي اجتازها من بين المحاولات التي تقدم إليها، على أن تكون معتمدة من الجهة المختصة بإصدار الشهادة.

أما بالنسبة للطلاب المقيدين بمدارس أمريكية خارج جمهورية العربية فقط أو الطلاب الذين اضطرتهم الظروف للسفر للخارج لمصاحبة الأسرة ولديهم إقامة رسمية وشرعية بالخارج بالتقدم بالمحاولات التي أدوها على نظام SAT على أن يكون تاريخ آخر محاولة يسمح لهم بالتقدم بها لتنسيق هذا العام بحد اقصى 15/8/2021 وعليهم التقدم بما يثبت إقامتهم الرسمية والشرعية بالخارج.

التعليم تعلن ضوابط super matching لطلاب الدبلومة الامريكية
التعليم تعلن ضوابط super matching لطلاب الدبلومة الامريكية
التعليم تعلن ضوابط super matching لطلاب الدبلومة الامريكية

المصرى اليوم

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