ميدو يكشف مفاجأة الخطيب لموسيماني ورحيل هذا الثنائي

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أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتخذ قرارًا بتجديد التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، حال فوز الفريق ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية :«محمود الخطيب، اتخذ قرارًا بتجديد التعاقد مع موسيماني، وزيادة راتبه حال فوز الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال افريقيا ودون الانتظار لنهاية الموسم الجاري».

وأضاف :«هذا أمر طبيعي أن يتم تجديد التعاقد مع مدرب فاز مرتين ببطولة دوري أبطال افريقيا، لأنه من الصعب في هذا التوقيت تجد مدرب ناجح»، مضيفا: «موسمياني، اشتغل بذكاء كبير منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي، حيث حصل على وقته لكي يطبق طريقته في اللعب».

وأشار: «موسيماني، طلب من إدارة القلعة الحمراء، التعاقد مع مهاجم أجنبي وجناح أجنبي، على مستوى عالي من الكفاءة الفنية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل».

وتابع: «تعاقد الأهلي مع الثنائي الأجنبي سيكون على حساب النيجيري جونيور أجايي، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، والكونغولي والتر بواليا، الذي ستتم إعارته لأي من الأندية».