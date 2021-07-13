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"الحربي "يدشن الحملة التسويقية للتبرع بالأضاحي في الرياض

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عبر منصة "تبرع" وتستهدف كافة فئات المجتمع

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الحملة التسويقية لحملة الأضاحي التي أطلقتها المنصة الوطنية للتبرعات ( تبرع ) بحضور مساعديه لقطاعات التنمية والعمليات وبعض منسوبي الفرع وقياداته.

وتشتمل الحملة التسويقية التي انطلقت في بعض فروع الوزارة ومطار الملك خالد والمدينة الرقمية والمراكز التجارية المعروفة و الطبية والمستشفيات بالمنطقة على منصات متنقلة بالحملة، تضم كتيبات ومنشورات تستهدف كافة فئات المجتمع لتعريفهم بحملة الأضاحي التي تتيح للجميع إمكانية التبرع بالأضحية أو جزء منها عبر منصة " تبرع " بكل سهولة ويسر.

يشار إلى أن الحملة التسويقية للتعريف بخدمة الأضاحي كانت قد بدأت بتنظيم ورشة عمل تعريفية للفريق التطوعي المشارك بالحملة وتستمر الحملة التسويقية وحملة التبرع بالأضاحي عبر منصة "تبرع" إلى اليوم الثاني عشر من الشهر الحالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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