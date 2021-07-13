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توقيع 11 اتفاقية لتوظيف 360 سعوديًا وسعودية

أُطلقت اليوم الأكاديمية السعودية اللوجستية كإحدى المبادرات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

حضر حفل الإطلاق كلٌ من: وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهيد الفهيد.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للنقل، رئيس مجلس إدارة إطلاق الأكاديمية السعودية اللوجستية، الدكتور رميح بن محمد الرميح أن إطلاق الأكاديمية التي ستبدأ في تقديم برامجها بداية الفصل الدراسي المقبل يأتي باعتبار دعم الخدمات اللوجستية من أهم برامج الرؤية التي تسعى لدعم الصناعة وإنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية التي ستتحقق بتوفير الكفاءات المهنية المتميزة وتطوير القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتخصصة، مشيرًا إلى أن هذا ما ستقدمه الأكاديمية من خلال شراكتها المحلية والدولية.

وأفاد بأن الأكاديمية تستهدف سبعة قطاعات هي: الخدمات البريدية اللوجستية، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والنقل البري، والتجارة الإلكترونية وإدارة المخازن، والنقل الجوي.

وتم خلال حفل الإطلاق توقيع ١١ اتفاقية توظيف مبتدئ بالتدريب مع القطاع الخاص لتوظيف ٣٦٠ سعوديًا وسعودية ٥٨ ٪ منهم ذكور و٤٢ ٪ إناث، إذا تهدف الأكاديمية السعودية اللوجستية لتدريب وتأهيل الشباب السعودي وتطوير المعارف والمهارات الفنية في قطاع الخدمات اللوجستية بهدف توطين الوظائف في هذا المجال، وتطوير المعارف والمهارات الفنية في القطاع اللوجستي لتمهين وتأهيل الكفاءات السعودية.

وستقدم الأكاديمية مسارات تدريبية متنوعة منها: برامج تأهيلية طويلة لمدة ثلاثة فصول تدريبية، وبرامج الدورات القصيرة والتدريب عن بعد، وبرامج الشهادات المهنية الاحترافية الدولية، وبرامج تنفيذية متخصصة، حيث سيعلن عن بدء التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني .sla.edu.sa

