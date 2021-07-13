استعدادًا لعيد الأضحى.. حملة موسعة لرفع الإشغالات بشوارع دسوق

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شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق، برئاسة محاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق حملة مكبرة لرفع الإشغالات، وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، بمناطق الميدان الإبراهيمي وشارع سعد زغلول والسنترال ومدخل النفق المروري، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقى على جميع المستويات بشوارع المدينة وفي أوقات متفرقة من اليوم، لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقى على جميع المستويات.

وأسفرت الحملة عن رفع 90 إشغال، عدد 90 مضبوطات متنوعة عدد 20 إزالة إعلان بدون ترخيص، وتحرير 25 محضر إشغال.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس المدينة، محاسب أحمد سلطان، ورئيس حي جنوب وليد وفاروق، ونائبه فريد حلمي، ورئيس قسم الإشغالات جابر داود، وفريق العمل المعاون والمتابعة الميدانية.

حمله

حمله

حمله