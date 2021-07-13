إصابة 9 أشخاص انقلبت بهم سيارة ميكروباص في الضبعة

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أصيب 9 أشخاص بأصابات متفرقة نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم على طريق الضبعة أمام قرية جلالة على الطريق الدولي «مطروح- الإسكندرية».

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي اثر حادث الانقلاب، وهم سامح عادل موريس 28سنة من البحيرة يعاني من جرح بالرأس والفم، واحمد عادل شوقي 22سنة من البحيرة يعاني من كدمة شديدة بالحوض، ومحمد إسماعيل السيد 30 سنة من الاسكندرية يعاني من اشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، وسعيد محمود سعيد 34سنة من الدقهلية يعاني من كدمة شديدة بالانف، وشيرين أنيس عطا 51 سنة من اسكندرية تعاني من كدمات وسحجات، وأحمد حامد عبدالعزيز 22 سنة من البحيرة يعاني من كسر مضاعف بالساق، وعزيز عبدالله عزيز 51 سنة من اسكندرية يعاني من اشتباة كسر بالساق، ومحمد عاطف عبدالفتاح 26 سنة من السويس يعاني من كدمات وسحجات، ومحمد عادل عبدالمولي 22سنة من الشرقية يعاني من كدمة بالحوض.

ويتلقى الجميع العلاج بالمستشفى تحت اشراف طبي كامل.