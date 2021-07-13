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ماجد المصري ومصطفى درويش ودياب أول الحاضرين في عزاء شقيق رامي صبري

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ماجد المصري ومصطفى درويش ودياب أول الحاضرين في عزاء شقيق رامي صبري ماجد المصري ومصطفى درويش ودياب أول الحاضرين في عزاء شقيق رامي صبري

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بدأ منذ قليل عزاء كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، الذي توفي في ساعة مبكرة من فجر الاثنين الماضي، حيث تتلقى أسرته العزاء في منزلهم بالشيخ زايد.

وحرص عدد من الفنانين على حضور عزاء شقيق رامي صبري لمؤازرته، منهم ماجد المصري ودياب ومصطفى درويش والمنتج وليد منصور.

ودخل الفنان رامي صبري مساء أمس الاثنين في نوبة بكاء شديدة أثناء تشييع جنازة شقيقه من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث دفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

وتوفي كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية، حيث ألقى بنفسه هناك هربًا من مصحة لعلاج الإدمان.

المصرى اليوم

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