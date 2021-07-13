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البحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة

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البحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة البحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة
بينها تونس وإيران والعراق

البحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة

ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم (الثلاثاء)، أن السلطات البحرينية قررت تعليق دخول المسافرين من 16 دولة، من بينها تونس، وإيران، والعراق، والمكسيك، والفلبين وإندونيسيا.

وأوضحت الوكالة أن هيئة شؤون الطيران المدني، حدثت القائمة الحمراء للدول بإدراج: موزمبيق، وميانمار، وزيمبابوي، ومنغوليا، وناميبيا، والمكسيك، وتونس، وإيران، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، والعراق، والفلبين، وبنما، وماليزيا، وأوغندا، والدومينيكان، بالإضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقًا، وهي الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال وفيتنام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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