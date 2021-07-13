أمانة الرياض تنهي الاعتماد الأولي لمخطط "الرياض جاردن"

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بمساحة تجاوزت 3 ملايين متر مربع

أنهت أمانة منطقة الرياض، الاعتماد الأولي لمخطط "الرياض جاردن" لصالح شركة المزيني العقارية بمساحة تجاوزت ثلاثة "3" ملايين متر مربع، والواقع شرق مدينة الرياض شمال طريق الدمام بالقرب من مشروع مدينة المستقبل الذي تطوره الشركة.



وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة المزيني المهندس وسام دمياطي، عن شكره وتقديره لأمانة منطقة الرياض على الجهود الجليلة والدور بالغ الأهمية الذي لمسته الشركة من الأمانة لاعتماد المخطط خلال زمن قياسي، والذي يتوافق مع السرعة المطلوبة لتنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030، وهو الدور الذي كنا ولا نزال نلمسه في جميع تعاملاتنا مع أمانة منطقة الرياض، فلجهودهم المخلصة وافر التقدير.



وكان لتوجيهات الإدارة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة لتصريف السيول الدور الكبير في الاهتمام البالغ بالتضاريس الجغرافية والعمل على ديموغرافية المنطقة بالاستخدام الأمثل للخدمات بناء عليها.



وأضاف: "الشركة متجهة للتوسع في التطوير العقاري، ويأتي ذلك حرصًا على المساهمة في تنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة ودعم هدف الرؤية برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن".



كما أشار إلى أن الشركة تسعى للاستحواذ على عدة عقارات خام أخرى لتطويرها كمنتجات سكنية للمواطنين في الأيام القادمة تماشيًا مع التسارع المطلوب إنجازه لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030.

وينتظر أن تطور الشركة المخطط ليكون نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري عبر استخدام تقنيات متقدمة في تنفيذه ومراعاة أساليب البناء الحديثة.



يشار إلى أن شركة المزيني العقارية تمتلك خبرة تتجاوز 25 عاماً طورت خلالها ملايين الأمتار في عدة مناطق، كما تدير وتطور في الوقت الراهن عدداً من المشاريع أهمها بوابة الشرق ومدينة المستقبل في الرياض والجوهرة ريزيدنس في جدة، تنوعت الوحدات فيها ما بين فلل وشقق وأراضي، وتمتاز مشروعات شركة المزيني بتوظيف التقنيات الحديثة واعتماد الأساليب الحديثة في التطوير والبناء والالتزام بالفترات الزمنية المحددة في التعامل مع المستفيدين مما أوجد لها قاعة كبيرة من الثقة لدى المستفيدين والجهات ذات العلاقة بالإشراف والخدمات.