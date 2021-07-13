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"الإسرائيلية العليا" تحكم بفصل الطلبة الذكور عن الإناث في بعض الجامعات

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"الإسرائيلية العليا" تحكم بفصل الطلبة الذكور عن الإناث في بعض الجامعات "الإسرائيلية العليا" تحكم بفصل الطلبة الذكور عن الإناث في بعض الجامعات
تهدف المحكمة إلى دمج اليهود المتدينين في التعليم

قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، بقانونية الفصل بين الطلبة من الجنسين في بعض الجامعات كوسيلة للمساعدة في دمج اليهود المتدينين "الحريديم" في مجال التعليم وسوق العمل، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء) " اليوم".

واعتبر جلعاد ملاخ من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن الحكم يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأشار "ملاخ" إلى وجود نحو 14 ألفًا طالب حريدي في الجامعات الإسرائيلية اليوم، فيما كان عددهم يقترب من ألف قبل 20 عامًا.

ويمثل "الحريديم" 12 في المائة تقريبًا من سكان إسرائيل، البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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