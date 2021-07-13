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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام المرحلة الأولى من مبادرة«رواد مصر»، بالمركز الأولمبي بالمعادي، والتي تهدف إلى تحقيق أقصي ممكنة من جميع الخبراء في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال ودعم الشباب بهذه الأفكار المختلفة في أعمالهم المختلفة التي تعود بالنفع على الشباب بصفة خاصة والدولة المصرية بصفة عامة.

اكد صبحي أن المبادرة تهدف إلى إنتاج نظام مفتوح ذاتي التطور لإدارة وحوكمة منظومة ريادة الأعمال بوزارة الشباب والرياضة من خلال خبراء توفرهم أكاديمية السادات في مجال الإدارة والتعليم وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من فاعلية النظام فور إنتاجه.

مضيفاً، أنه في إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وضمان الاستدامة وتساوي الفرص الشمولية، تعمل المبادرة على العديد من المحاور ومنها، الربط بين دور الوزارة ومختلف المبادرات لقطاع ريادة الأعمال، والعمل على تهيئة المناخ لشباب رواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير ما يحتاجونه من أجل مشروعاتهم ومبادراتهم، بالإضافة إلى تهيئة المناخ وتحقيق قيمة مضافة كبيرة تتمثل في الإبتكار فضلاً عن دعم المرأة والشباب.

وعلى جانب آخر تسعي المبادرة إلى بناء مجتمع مبدع ومفكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا، الأمر الذي يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب والعمل على تطوير ادائهم فكريا وصحيا وبدنيا، حيث تهدف المبادرة الوصول للشباب من سن ١٧ إلى ٣٥ عاما، من خلال إستخدام مراكز الشباب مع العمل على تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع فئات الشعب المصري.

حضر الختام اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، الاستاذ الدكتور احمد سمير رشدي أستاذ التسويق ومدير مركز الإستثمارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم والتكنولوجيا، النائب المهندس أحمد بهاء الدين عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، النائب محمد عمارة عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والأستاذة منال جمال مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الشباب والرياضة.