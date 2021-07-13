قبل سفره للمشاركة في الأولمبياد..صبحي يشهد تدريب الفراعنة

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اخر تدريب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، وذلك قبل سفره للمشاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتي تقام خلال الفترة من ٢٣ يوليو إلى ٨ أغسطس ٢٠٢١.

حرص وزير الشباب الحضور في اخر تدريب للمنتخب لمؤازرة المنتخب الأولمبي قبل الإنطلاق إلى طوكيو، ووجهه الوزير كلمات التشجيع والدعم لكامل الفريق وأكد على اهمية البطولة الأولمبية ومشاركة مصر بها، وأشاد بالإنجاز الذي تحقق في بطولة أفريقيا، مؤكدا عليهم لتقديم أفضل أداء وبذل اقصي جهد في البطولة الأولمبية للفوز بمدالية ورفع اسم مصر.

اكد صبحي ان المنتخب الوطني الاولمبي تقف خلفه الدولة المصرية كلها وتدعمه بالاضافة إلى باقي اللاعبين والفرق المشاركة في الأولمبياد، موضحاً على اهمية وضع الاعبين مصر في المقام الاول وبذل كل المجهود من اجل الفوز في مبارياتهم بالاولمبياد، والحصول على ميدالية.

واضاف صبحي، انه جاري اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل وصولهم إلى طوكيو والمشاركة، مع تذليل كل العقبات التي قد تواجه الفريق، أو التي قد تظهر في المستقبل.

كما وعد اللاعبون وزير الشباب والرياضة ومصر كلها ببذل كل الجهد في سبيل الوصول لميدالية وابعد نقطة في البطولة، مضيفين انهم لا يسعون للتمثيل المشرف ولكن الميدالية هي طموحهم.

وقد قامت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم، بتطعيم عدد من اعضاء البعثة المصرية التي من المقرر أن تشارك في اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وذلك بحضور لاعبي مجموعة من الاتحادات الرياضية ومنهم الملاكمة والجمباز والخماسي الحديث وتنس الطاولة والريشة ولُعبة الغطس والتجديف والكياك والكانون على ان يشهد صباح غد الأربعاء استكمال تطعيم باقي البعثة المصرية المشاركة في طوكيو 2020 وذلك بالمركز الطبي الرياضى التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة نصر.

وعلى جانب آخر، خضع اليوم منتخبات كرة اليد وتنس الطاولة والجودو والرماية وبعض أفراد بعثة مصر الإدارية والطبية لمسحات كورونا استعدادا للمشاركة في الاولمبياد.