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«يوتيوب» يوفر ميزة تسجيل الفيديوهات القصيرة في 100 دولة

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«يوتيوب» يوفر ميزة تسجيل الفيديوهات القصيرة في 100 دولة «يوتيوب» يوفر ميزة تسجيل الفيديوهات القصيرة في 100 دولة

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أعلن موقع «يوتيوب» الأمريكي للفيديوهات عن توفير ميزة تقديم الفيديوهات القصيرة على غرار منافسه تطبيق «تيك توك» الصيني في نطاق أوسع يشمل 100 دولة حول العالم.

وكان «يوتيوب» قد طرح إصدارا محدودا من الفيديوهات القصيرة «Shorts» في الهند أواخر العام الماضي، قبل أن يوفر الخدمة بصورة تجريبية في نحو 26 دولة، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا، بحسب موقع «ذا فيرج».

وقال موقع «يوتيوب» إن خدمته «YouTube Shorts» ستتواجد «في أكثر من 100 دولة حول العالم حيث يتوافر يوتيوب».

يأتي احتضان موقع «يوتيوب» لمقاطع الفيديو القصيرة «Shorts» في الوقت الذي أصبح فيه تطبيق «تيك توك» أقرب إلى «يوتيوب» في التنافس معه ويهدد عرشه، وذلك بعد أن منح لجميع مستخدميها مع بداية شهر يوليو الجاري القدرة على تسجيلهم مقاطع مصورة تصل مدتها إلى 3 دقائق بدلا من 60 ثانية.

وفسرت «تيك توك» قرارها الأخير بأنها تهدف من ورائه إلى منح المبدعين مزيدا من المرونة، خاصةً لأولئك الذين يصورون دروسا تعليمية عن الطهي والجمال.

المصرى اليوم

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