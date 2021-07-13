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بدء التدريب علي 5 مهن بالتعاون مع مؤسسة دار الرعايا للبنين بالإسكندرية

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بدء التدريب علي 5 مهن بالتعاون مع مؤسسة دار الرعايا للبنين بالإسكندرية بدء التدريب علي 5 مهن بالتعاون مع مؤسسة دار الرعايا للبنين بالإسكندرية

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أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديرية القوي العاملة بالإسكندرية بضرورة متابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين المديرية ومؤسسة دار الرعايا للبنين بالمحافظة .

وفي هذا الإطار قام ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية بزيارة للمؤسسة وعقد اجتماعا مع المسئولين لوضع الترتيبات اللازمة لبدء عملية التدريب الفعلي، واختيار الصبية وفقا لاحكام قانون العمل ليتم تدريبهم من قبل مدربين متخصصين على المهن المختلفة من خلال المدربين المعتمدين بمراكز التدريب التابعة للمديرية على مهن صيانة المحمول، والسباكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الماكينات، لتأهيلهم لسوق العمل لمواجهة ظروف الحياة.

وتم خلال الزيارة تفقد الورش التدريبية المتاحة بالمؤسسة والتجهيزات المزمع إتمامها، وذلك بالتعاون مع مشروع معا من أجل والكنيسة الإنجيلية.

حضور الاجتماع القس ديفيد عزيز عميد الكنيسة الإنجيلية، ورامز واصف منسق مشروع «معا من أجل مصر» ومشيرة صالح مدير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والدكتور احمد زقيلح رئيس مجلس الإدارة ومندوب من وزاره التضامن.

المصرى اليوم

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