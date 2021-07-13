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أعلن علاء نور راجح، حفيد عبداللطيف أبورجيلة، رئيس نادي الزمالك التاريخي، رفضه فكرة تغيير اسم ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وعودته إلى الاسم السابق «حلمي زامورا».
وقال علاء نور راجح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، إنه كحفيدًا للكابتن عبداللطيف أبورجيلة وكعائلة ترفض فكرة تغيير اسم الملعب كما تردد في الفترة الأخيرة، مضيفًا :«أتمنى من الإدارة الأخذ في الاعتبار أن الكابتن عبداللطيف أبورجيلة صرف الملايين حبًا في نادي الزمالك».
وأضاف: «أرض نادي الزمالك كانت ملكه وتبرع بها للنادي، بل وأنه هو من أدخل الكهرباء لجزيرة ميت عقبة والصرف والبنية التحتيه»، مضيفًا: «أرجوا أن لا ننسى أنه أول من أحضر ريال مدريد لمصر، ورفع اسم النادي الذي أصبح أعرق الأندية، وأول دوري في عهده».