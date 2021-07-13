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‎أعلن علاء نور راجح، حفيد عبداللطيف أبورجيلة، رئيس نادي الزمالك التاريخي، رفضه فكرة تغيير اسم ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وعودته إلى الاسم السابق «حلمي زامورا».

‎وقال علاء نور راجح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، إنه كحفيدًا للكابتن عبداللطيف أبورجيلة وكعائلة ترفض فكرة تغيير اسم الملعب كما تردد في الفترة الأخيرة، مضيفًا :«أتمنى من الإدارة الأخذ في الاعتبار أن الكابتن عبداللطيف أبورجيلة صرف الملايين حبًا في نادي الزمالك».

‎وأضاف: «أرض نادي الزمالك كانت ملكه وتبرع بها للنادي، بل وأنه هو من أدخل الكهرباء لجزيرة ميت عقبة والصرف والبنية التحتيه»، مضيفًا: «أرجوا أن لا ننسى أنه أول من أحضر ريال مدريد لمصر، ورفع اسم النادي الذي أصبح أعرق الأندية، وأول دوري في عهده».