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طهران تعلق على قلق بعض الدول من نيتها إنتاجها معدن اليورانيوم

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طهران تعلق على قلق بعض الدول من نيتها إنتاجها معدن اليورانيوم طهران تعلق على قلق بعض الدول من نيتها إنتاجها معدن اليورانيوم

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علق المتحدث باسم الإيرانية على ربيعي حول قلق بعض الدول ومنها أوروبية إزاء إنتاج معدن اليورانيوم في البلاد.

وقال ربيعي ردا على سؤال حول قلق ودول أوروبية من إنتاج معدن اليورانيوم: «إنتاج معدن اليورانيوم يخدم أغراضا سلمية ولا مبرر للقلق من هذا الإجراء.. على أطراف الاتفاق النووي العودة بسرعة إلى التزاماتها بدلا من التعبير عن القلق تجاه خطوات طهران».

وأضاف المتحدث قائلا: «موقف واشنطن من إنتاجنا معدن اليورانيوم مرفوض وعليها تنفيذ التزاماتها أولا».

ولفت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أن إيران مستعدة للتراجع عن كافة خطوات خفض الالتزام في حال رفع العقوبات، مضيفا «نحن على عتبة إحياء الاتفاق النووي وشعبنا بات أقرب من أي وقت مضى لاستثمار مزاياه».

المصرى اليوم

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