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إيران تندد بتدخل أمريكا في شؤون كوبا وتدعوها لرفع العقوبات عن هافانا

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إيران تندد بتدخل أمريكا في شؤون كوبا وتدعوها لرفع العقوبات عن هافانا إيران تندد بتدخل أمريكا في شؤون كوبا وتدعوها لرفع العقوبات عن هافانا

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نددت إيران، اليوم الثلاثاء، بما وصفته بالتدخل الأمريكي وبعض الدول الغربية، في الشؤون الداخلية لكوبا، وذلك على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، ودعت طهران إلى رفع فوري للعقوبات المفروضة على هافانا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، إن طهران تندد بتدخل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في الاحتجاجات الأخيرة في كوبا، مدينا «أي تدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد»، ودعا إلى إنهاء فوري للعقوبات الأمريكية ضد الدول الأخرى، بما في ذلك كوبا.

وتابع خطيب زاده أن «كوبا تواجه عقوبات أمريكية واسعة النطاق منذ أكثر من ستة عقود، مما يعقد الوضع الاقتصادي فيها وسبل عيش شعبها، خاصة في سياق جائحة كورونا».

وأضاف: «في هذا الوضع الذي تكون فيه الولايات المتحدة هي المسؤولة الرئيسية عن المشاكل العديدة التي يعاني منها الشعب الكوبي، ظهرت كداعمة للاحتجاجات الكوبية وحاولت التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد من خلال الانتهاك الواضح للقوانين الدولية».

المصرى اليوم

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