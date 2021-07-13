3 مواجهات مثيرة جمعت بين موسيماني ومدرب كايزر تشيفز ..تعرف عليها

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ينتظر عشاق الكرة الإفريقية نهائي البطولة الأشهر على صعيد الأندية والتي تجمع بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل، في ملعب محمد الخامس بدولة المغرب.

ودائماً ما تشهد المواجهات بين بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي والإنجليزي ستيوارت باكستر مدرب كايزر تشيفز إثارة خاصة ومنافسة كبيرة.

وواجها الثنائي بعضهما في 3 مباريات كان موسيماني يقود فريق صن دوانز فنياً فيما عمل باكستر كمدرب لكايزر تشيفز وسوبر سبورت في منافسات الدوري الجنوب أفريقي.

وتمكن موسيماني من تحقيق الفوز في مباراتين مقابل انتصار وحيد للمدرب الإنجليزي كالتالي:

اللقاء الأول أبريل 2014

حقق صن دوانز الفوز على منافسه كايزر تشيفز بهدف دون رد سجله تيكو موديسي في الدقيقة 76على ملعب الأخير ووسط جماهير في لقاء مثير ضمن للفريق الأصفر مقاسمة الصدارة مع كتيبة باكستر قبل أن يتوج موسماني باللقب في النهارية بفارق نقطتين.

اللقاء الثاني أبريل 2015

تمكن باكستر من تعويض خسارته في الموسم السابق بهزيمة صن دوانز في ملعبه بهدف دون رد أحرزه برنارد باكر في اللحظات الأخيرة.

أبريل 2017

خاض باكستر هذه المواجهة وهو يقود سوبر سبورت، واستطاع موسيماني تحقيق فوز عريض بخمسة أهداف دون رد، في الفترة تعد هي الأبرز والأنجح في تاريخ الفريق الجنوب أفريقي.

يذكر أن ستيوارت باكستر يباشر مهمة إدارة فريق كايزر تشيفز من المدرجات نظراً لعدم حصوله على تصريح قيادة الفريق.