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أحمد طارق يكشف كيف يتم اختراق الهاتف وطرق حمايته

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أحمد طارق يكشف كيف يتم اختراق الهاتف وطرق حمايته أحمد طارق يكشف كيف يتم اختراق الهاتف وطرق حمايته

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قال المهندس أحمد طارق الخبير في تكنولوجيا وأمن المعلومات، مهع انتشار المعلومات والبيانات أصبح من السهل لأي شخص اختراق أي هاتف ذكي، وتسريب البيانات، وذلك بطرق مختلفة مثل روابط فيروسية أو لينكات مجهولة الهوية.

وأضاف أن من أشهر طرق اختراق الهواتف المحمولة، من خلال ارسال روابط وهمية يطلب فيها تسجيل بياناتك الشخصية للوصول إلى بياناتك من خلال إيهام الشخص بجوائز مادية.
وأضاف احمد طارق من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأفوكاتو» الذي يقدمه الدكتور أيمن عطا الله والمذاع على قناة القاهرة والناس 2 أنه إذا أرسل أي شخص أي رابط أو صورة أو ليس، له أي مصدر يجب تجاهل تلك الروابط حتى لا تتعرض للاختراق.

وأشار أن تحميل تطبيقات مجهولة المصدر على الهاتف الذكي، ثم تختفي، لكنها في الأساس تعمل على التجسس على حياة صاحب الهاتف، ناصحًا بضرورة تجنب تحميل أي تطبيقات أو برامج مجهولة المصدر، أو حتى تحديث البرامج إلا من مصادرها الرئيسية المضمونة.

وأوضح طارق أنه لابد من توخي الحذر واستخدام كل وسائل الحماية والأمان عند صيانة الهاتف في أي مكان حتي لا يتم اختراقه، وحجب البيانات التي تتم في الفترة الأخيرة وانتهى بابتزاز الشخص صاحب الهاتف.

المصرى اليوم

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