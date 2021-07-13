أخبار عاجلة

أفراح فى شوارع تونس بعد القرارات الرئاسية والانتصار للشعب ضد الإخوان -
آلاف التونسيين يحتفلون بقرار الرئيس حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان -
إنقاذ فظ لجأ إلى شواطئ شمال شرقي روسيا هربا من الحيتان المفترسة -
روحاني يتهم البرلمان الإيراني بعرقلة رفع العقوبات.. ما السبب؟ -
حريق ديسكي.. أكبر حرائق الغابات في كاليفورنيا لعام 2021 -
يوم الزي الفلسطيني.. معركة حفظ التراث -
عملية إنزال سفينة الصيد العملاقة في بطرسبورغ بمشاركة الرئيس الروسي -
روحاني: البرلمان عرقل التوصل لاتفاق بفيينا -
تضارب الأنباء حول وفاة شخصين بعد انقطاع الكهرباء في مستشفى بالأردن -
تدشين الطيران المباشر بين إسرائيل والمغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الصحة تستقبل سفيرة دولة سلوفينيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون

Print
وزيرة الصحة تستقبل سفيرة دولة سلوفينيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون وزيرة الصحة تستقبل سفيرة دولة سلوفينيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، سفيرة دولة سلوفينيا لدى القاهرة «ماتيا بريفولشيك»، لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي بين البلدين، وجهود التصدي لجائحة ، وذلك اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول تعزيز سبل التعاون بين وسلوفينيا في القطاع الصحي خاصة في مجال التأهيل الحركي لمصابي الحوادث، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات مع دولة سلوفينيا والتي تعد إحدى الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك من خلال إنشاء مراكز قومية للتأهيل الحركي بمصر ضمن مبادرات الصحة العامة.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجهت الشكر لسفيرة دولة سلوفينيا لدعم مصر بـ 250 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة «استرازينيكا»، كما نقلت لها شكر وتقدير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمبادرة بلادها لدعم القطاع الصحي بمصر في ظل محدودية الإنتاج العالمي للقاحات فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان أطلعت سفيرة دولة سلوفينيا على ما قدمته مصر من دعم للأنظمة الصحية بعدد من دول الصديقة ودول الجوار، وذلك في إطار ضرورة التعاون بين الشعوب والدول خاصة في وقت الأزمات.

من جانبها أعربت سفيرو دولة سلوفينيا عن ترحيب بلادها والاستعداد الكامل للتعاون مع مصر وفتح قنوات الاتصال بين البلدين لمواصلة العلاقات الطيبة وتبادل الخبرات، كما وجهت الشكر لوزيرة الصحة والسكان لحرص مصر على دعم العلاقات مع الدول.

كما أشادت بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر لتصنيع لقاحات فيروس كورونا، كما أعربت عن تقديرها لدور مصر لدعم دولتي الصين وإيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى حرص مصر على دعم الأنظمة الصحية بدول السودان وجنوب السودان وليبيا وتونس، كما أعربت عن فخرها بجهود ودور السيدات في المصرية، مؤكدة أن مصر من الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطنين بدولة سلوفينيا، كما تبادلت وزيرة الصحة والسكان مع سفيرة دولة سلوفينيا الهدايا التذكارية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال سلوفينيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
آلاف التونسيين يحتفلون بقرار الرئيس حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان

آلاف التونسيين يحتفلون بقرار الرئيس حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان

ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح

ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح

بيان رسمى من الرئاسة التونسية بقرارات إقالة الحكومة وتجميد البرلمان.. والجيش التونسى فى الشارع

بيان رسمى من الرئاسة التونسية بقرارات إقالة الحكومة وتجميد البرلمان.. والجيش التونسى فى الشارع

الأنظار تتجه صوب قصر بعبدا.. مَن سيكلف بتشكيل رئيس الحكومة اليوم؟

الأنظار تتجه صوب قصر بعبدا.. مَن سيكلف بتشكيل رئيس الحكومة اليوم؟