الجيزة : غلق وتشميع 6 محال تجارية بدون ترخيص بالعجوزة وإلغاء سوق الثلاثاء

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كلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة المرور الدوري على المحال والمنشأت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات المنظمة للعمل وحصولها على التراخيص اللازمة للتشغيل من الجهات المختصة مع شن حملات رفع للاشعالات يوميًا، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع.

وفي هذا الإطار قام حي العجوزة بالتعاون مع شرطة المرافق بغلق وتشميع 6 محال تجارية تدار بدون ترخيص بشارع شهاب وجزيرة العرب وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم كما تم شن حملات بشوارع دمشق وعدن والرياض والعراق وشارع دجلة وميدان انس بن مالك لرفع الاشغالات، وتم كلبشة السيارات المنتظرة على الأرصفة أو التي تعوق الحركة المرورية بشارع جزيرة العرب، وذلك بمتابعة من اللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة.

كما شنّ حي الهرم حملات لرفع الاشغالات بشارع اللبيني فيصل تم خلالها رفع كافه التعديات والاشغالات على حرم الطريق والقضاء على جميع المظاهر العشوائيه والمخالفات التي تسيئ للمظهر الحضاري والجمالي وتم مصادرة المضبوطات وايداعها بمخازن الحي واتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بمتابعة تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم .

كما قام حي جنوب الجيزة بإلغاء سوق الثلاثاء الأسبوعي بمنطقة المنيب، ورفع الاشغالات للمخالفين لما يحدثه السوق من إعاقة لحركة المشاة والسيارات، وذلك تحت إشراف طه عبدالصادق رئيس حي جنوب الجيزة.